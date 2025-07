Tg Sport – 25/7/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Il Chelsea tenta Yildiz, la Juventus dice no

– Sarri punta tutto sul lavoro “Legato alla Lazio”

– Addio a Hulk Hogan, leggenda mondiale del wrestling

– Hamilton “Il prossimo anno rossa in lotta per il titolo”

– Soncin “Lo straordinario deve diventare ordinario, obiettivo Mondiali”

