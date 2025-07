L’azzurro Bonicelli cade agli anelli, è in coma

Lorenzo Bonicelli, atleta della ginnastica artistica, è caduto durante l’esercizio agli anelli alle Universiadi in corso a Essen, in Germania. Il 23enne di Lecco, uscito male nella terza rotazione del suo esercizio è stato soccorso e trasportata al vicino Policlinico universitario

dove è stato operato al collo. Lo staff tecnico al seguito della nazionale universitaria dopo lo choc “visto il comprensibile coinvolgimento emotivo del resto del team” ha deciso di ritirare

la squadra dalla competizione. In attesa dei bollettini medici che non sono stati emessi, l’ex direttore della federazione internazionale, Steve Butcher sui social avrebbe dato qualche dettaglio: “Lorenzo è in coma farmacologico dopo l’intervento chirurgico (alle vertebre cervicali). Ci vorranno almeno dieci giorni per conoscere le sue condizioni”.