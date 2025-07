Crescono gli arrivi dai Balcani

ROMA (ITALPRESS) – Nel primo semestre del 2025 cresce del 9% il turismo verso l’Italia proveniente dai Balcani. In particolare, la Grecia si conferma il primo mercato d’origine, con oltre 254 mila arrivi, il 7% in più sullo stesso periodo dell’anno precedente. Seguono Albania e Bulgaria. A rivelarlo è stato l’Ufficio Studi dell’Enit in occasione di “Bridging Destinations”, il forum Italia-Balcani sul turismo. Nel 2024 è stata invece la Croazia a registrare il numero più alto di viaggiatori provenienti dall’area balcanica nel Bel Paese, con 2 milioni di turisti. I tre Paesi di quest’area ad aver prodotto la maggior spesa turistica in Itala nel 2024, secondo i dati della Banca d’Italia, sono stati la Grecia, l’Albania e la Croazia. Per il ministro del Turismo Daniela Santanchè “è importante lavorare insieme, poter costruire delle offerte turistiche che vedano anche questa parte dell’Est Europa come assoluta protagonista. Si tratta dell’inizio di un tavolo permanente che verrà via via allargato a più Paesi per fornire una visione sempre più europea del turismo”.

