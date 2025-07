Al Policlinico di Bari un nuovo padiglione per situazioni d’emergenza

BARI (ITALPRESS) – “Oggi rafforziamo il sistema sanitario regionale, con un presidio ospedaliero pensato per chi si trova in una situazione difficile, magari improvvisa. Un luogo dove chi ha bisogno di un trapianto, chi arriva dopo un grave incidente, chi ha un problema al cuore o al cervello viene curato senza perdere tempo”. Lo ha affermato a Bari il vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Puglia Raffaele Piemontese a margine dell’inaugurazione del nuovo padiglione Asclepios 3 del Policlinico, una struttura progettata per accogliere e trattare i casi più complessi con dotazioni diagnostiche all’avanguardia.

