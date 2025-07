Tg News – 24/7/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Strage Brandizzo, cade ipotesi omicidio volontario– Pavia, proseguono ricerche per 16enne caduto nel Po– West Nile, picco di contagi nel Lazio– Anm all’attacco e Nordio risponde– Netanyahu richiama in Israele i negoziatori del Qatar– Liquidi nel bagaglio a mano senza limiti, Ue verso ok– Istat, incidenti e morti sulle autostrade in aumento– Lagarde “Tassi restano invariati, economia cresciuta più del previsto”– Previsioni 3B Meteo 25 Luglio

