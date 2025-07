“Palestina libera”, blitz alla Leonardo di Sesto Calende

A Sesto Calende le attiviste di Palestina Libera, la campagna italiana del gruppo Palestine Action, hanno bloccato l’ingresso della Divisione Elicotteri dell’azienda Leonardo SpA. Due di loro si sono legate con delle catene a terra per evitare il passaggio di mezzi. Due attiviste hanno invece occupato il tetto di uno degli edifici coprendo con della vernice rossa l’insegna della Leonardo. Sono stati accesi due fumogeni rossi, insieme alla vernice, come simbolo del sangue dei Palestinesi.

“Leonardo Produce Genocidio”, l’insegna di circa 5 metri dell’azienda è stata modificata con della vernice spray dagli attivisti che hanno raggiunto il tetto. Dopo pochi minuti sono arrivate le forze dell’ordine.

“Nel rapporto pubblicato dalla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese il 30 giugno – spiegano le attiviste – è emerso come la Leonardo SpA, controllata dallo stato italiano, sia una delle aziende più coinvolte nel rifornire militarmente Israele durante il genocidio del popolo Palestinese, e una delle aziende che ne ha tratto più profitto, chiudendo 2023 e 2024 con profitti record anche grazie all’aggressione a Gaza”

“Il Gruppo Leonardo è coinvolto nell’economia di guerra descritta nel rapporto di Francesca Albanese anche tramite le sue partecipate estere come RADA e altre, di cui detiene il controllo. L’Italia è ancora la terza nazione per rifornimenti bellici a Israele, nonostante le accuse di genocidio della Corte Penale Internazionale e il mandato di arresto per crimini di guerra e contro l’umanità che pende su Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano. Ad oggi, sono circa 58 mila le morti accertate a Gaza. In uno studio pubblicato dal Lancet nel giugno 2024, esperti stimavano che a Gaza dal 7 ottobre 2023 sono morti più di 186 mila palestinesi a causa dell’aggressione israeliana e del blocco imposto all’ingresso di aiuti umanitari. Tra queste persone, sono 50 mila i bambini uccisi o feriti, uno ogni 20 minuti”.

“Lo scorso mese, il memorandum d’intesa Italia Israele è stato rinnovato assicurando la cooperazione tra l’Italia e le forze militari israeliane accusate di perseguire un genocidio. Il memorandum assicura inoltre la continuità di invii di materiale bellico da parte dello stato italiano. 10 giuristi hanno presentato una diffida al governo italiano richiedendo di non rinnovarlo e rispettare la costituzione italiana. La diffida è stata ignorata. La complicità è uno dei mezzi più comuni di partecipazione in un atto illecito a livello internazionale. La Leonardo, in quanto azienda a controllo pubblico il cui maggior azionista è lo Stato italiano, lo rappresenta. Secondo la legge 185 del 1990 tutte le sue esportazioni dovrebbero essere facilmente tracciabili. L’attuale proposta di riforma di questa legge tuttavia metterà a rischio questa trasparenza. La proposta dell’attuale governo intenderà infatti offuscare ulteriormente gli invii di materiale bellico”.

“E’ inaccettabile sostenere un governo criminale che sta commettendo un massacro e una pulizia etnica davanti agli occhi del mondo solo perché economicamente conveniente. Gli italiani non vogliono essere complici di questo genocidio”.

“Siamo qui oggi per ricordare alla Leonardo che la costituzione Italiana ripudia la guerra e noi non lasceremo che non la rispettino”

“Israele è sotto processo per atti di genocidio, il suo primo ministro Benjamin Netanyahu è un ricercato internazionale per crimini di guerra, su di lui pende un mandato di arresto della corte penale internazionale. La Leonardo fa affari con queste persone, traendo profitto dal genocidio dei palestinesi”