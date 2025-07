La Bce lascia i tassi invariati

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento. Nel dettaglio, i tassi sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sul rifinanziamento marginale rimarranno rispettivamente al 2, al 2,15 e al 2,4%. Il Consiglio Direttivo sottolinea come l’inflazione sua pari attualmente all’obiettivo del 2% a medio termine. Le nuove informazioni sono sostanzialmente in linea con la valutazione precedente, le pressioni interne sui prezzi hanno continuato ad attenuarsi, mentre i salari rallentano. Secondo la Bce, anche grazie alle passate riduzioni dei tassi di interesse, sinora l’economia dell’Eurozona ha mostrato nel complesso buona capacità di tenuta in un difficile contesto mondiale. Al tempo stesso, il panorama resta molto incerto, soprattutto a causa delle controversie commerciali con gli Stati Uniti sui dazi. La Banca Centrale ha ribadito che intende assi curare che l’inflazione si stabilizzi sul 2%, e sui tassi continuerà a seguire un approccio guidato dai dati.

sat/azn