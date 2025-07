Aizzano un pitbull contro due adolescenti per rapinarli, arrestati

Hanno circondato due adolescenti di 12 e 16 anni aizzando contro di loro un pitbull per rubare loro una collana, un telefono e altri effetti personali. E’ accaduto ieri sera in via Ansaldo a Milano. Gli aggressori, sei ragazzi di cui 5 minori, di origine egiziana, sono stati rintracciati e arrestati dalla Polizia per rapina aggravata. Un settimo del

gruppo, anch’egli minore, si è dissociato, raccontando tutto agli agenti della Polizia di Stato. Gli agenti hanno quindi arrestato cinque minori tra i 14 e i 17 anni che sono stati

portati all’Istituto per minori Beccaria e il maggiorenne che è finito nel carcere di San Vittore.