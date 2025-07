15enne disperso nel Po, ricerche in corso

Sono in corso le ricerche di un ragazzino di 15 anni che ieri pomeriggio è stato visto cadere nelle acque del Po, vicino al Ponte della Becca nel pavese all’altezza della confluenza con il Ticino. Sono scattate subito le ricerche, con l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono impegnati gli specialisti del soccorso acquatico del comando di Pavia, supportati dai sommozzatori dei nuclei regionali dei vigili del fuoco della Lombardia e del Piemonte.

Il ragazzo, che era su una spiaggia con la famiglia, si era tuffato con i due fratelli ma la corrente lo ha trascinato via. Il padre è riuscito a salvare un altro figlio mentre un terzo si è messo in salvo da solo raggiungendo la riva. Il 15enne invece è stato trascinato via dalla corrente. Secondo quando ricostruito, il ragazzo, residente a Pavia e di origine nordafricana, era con con la famiglia su una spiaggia sotto il ponte della Becca, nel comune di Linarolo. Le correnti in quel tratto sono particolarmente insidiose.