Violenza sulle donne, inaugurate 2 panchine rosse a Linate

Daniela Mainini, vicepresidente Sea Milan Airports.

Sono state inaugurate due nuove panchine rosse contro la violenza sulle donne nell’aeroporto di Linate: la prima situata nell’area arrivi, la seconda nell’area delle partenze. A intervenire all’evento di inaugurazione sono state Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano; Monica Piccirillo, direttrice Aeroporto Linate – Enac; Daniela Mainini, vicepresidente Sea Milan Airports; Alessandra Kustermann, presidente dell’Osservatorio Violenza sulle donne e di SVS Donna aiuta Donna Onlus e Anna Marsella dell’associazione Anemos Italia. Le panchine, volute da Anemos e promosse da Sea, rientrano in un percorso iniziato un anno e mezzo fa e che ha portato anche all’inaugurazione di due panchine rosse all’aeroporto di Malpensa a inizio 2025. A spiegare il motivo dietro la scelta di un luogo come l’aeroporto ci ha pensato Anna Marsella: “L’aeroporto è un luogo in cui transitano tante persone, per cui c’è una forte sensibilizzazione sul tema: magari ci sono tantissime donne che si trovano in una situazione delicata che grazie alla panchina posso raggiungere delle consapevolezze, oppure ci sono degli uomini a cui possiamo far riflettere”. Per dare un aiuto concreto alle donne che si dovessero trovare in difficoltà, sulle panchine è presente una targa con segnato il numero nazionale antiviolenza e stalking, attivo 24 ore su 24.

A precedere l’inaugurazione, presso il Linate Center, si è tenuto un interessante momento formativo aperto al personale aeroportuale e al pubblico, per una riflessione condotta da chi tutti i giorni lavora per sensibilizzare tutti sul delicato tema della violenza e offre aiuto concreto alle vittime, come la dottoressa Alessandra Kustermann, la psicologa Manuela Dell’Anna e Anna Marsella, presidente dell’Associazione Anemos Italia. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio avviato da Sea anche all’aeroporto di Milano Malpensa, dove lo scorso giugno sono state installate due Panchine Rosse con il patrocinio degli Stati Generali delle Donne. Lì, le panchine, collocate rispettivamente nell’area arrivi e nel salone check-in del Terminal 1, sono state dedicate alla memoria delle vittime di femminicidio nel 2024, grazie alla collaborazione dell’artista Luca Barcellona che l’ha decorata coi nomi di tutte le donne e a Mahsa Amini, giovane attivista iraniana.