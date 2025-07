Regione, il Partito Democratico protesta contro l’assestamento al bilancio

Your browser does not support the video tag.

Contro l’immobilismo della giunta Fontana e della Regione su liste d’attesa in sanità, case popolari vuote, tagli al trasporto pubblico il Partito Democratico ha protestato oggi a Palazzo Pirelli sollevando cartelli in Aula durante la discussione dell’assestamento al bilancio 2025 che, spiega il capogruppo Pierfrancesco Majorino, non dà risposte alle necessità dei lombardi. “Questa manovra è fatta di molte mance e pochi atti concreti sui problemi dei lombardi, come le infinite liste d’attesa per visite ed esami sanitari, la mancanza di case popolari disponibili quando le Aler hanno 23mila alloggi sfitti che non assegnano, il trasporto pubblico di Trenord che non funziona e quello cittadino ed extraurbano a cui la Regione taglia le risorse. Non è questo di cui ha bisogno la nostra regione”, dichiara l’esponente dem.