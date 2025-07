IULM porta la didattica al CET di Mogol in Umbria

L’Università IULM di Milano è il primo Ateneo italiano a realizzare un progetto in collaborazione con il CET, Centro Europeo di Toscolano, fondato da Mogol, figura centrale della canzone d’autore italiana, per offrire una settima di didattica residenziale immersiva. Dal 23 al 29 luglio, 40 studentesse e studenti selezionati tra i più meritevoli parteciperanno a un’intensa settimana formativa nella suggestiva cornice della Tenuta dei Ciclamini, in Umbria. Voluta e promossa dalla Rettrice Valentina Garavaglia, l’iniziativa – interamente finanziata dall’Ateneo – rappresenta un passo concreto verso una didattica innovativa, esperienziale e centrata sulla persona, in grado di superare i confini dell’aula e generare una vera comunità di apprendimento.

“Con questo progetto – dichiara la Rettrice Garavaglia – IULM rafforza il suo impegno per una formazione che mette al centro l’esperienza e la relazione. Portare i nostri studenti in un luogo simbolo della parola e della creatività come il CET significa offrire loro un’occasione unica di confronto con il mondo professionale, arricchendo il percorso accademico con stimoli condivisi”.

Durante la settimana, i partecipanti prenderanno parte a lezioni, laboratori e incontri con protagonisti del mondo musicale come lo stesso Mogol, Massimo Satta (produttore), Carla Quadraccia (vocal coach), Giuseppe Barbera (compositore e musicista) e Giuseppe Anastasi, tra gli autori più apprezzati della nuova scena cantautorale. Gli studenti sono stati selezionati non solo per il merito accademico, ma anche per l’attiva partecipazione alla vita culturale dell’Università e ai suoi organi collegiali. La collaborazione tra IULM e CET è nata nell’ottobre 2024 in occasione della consegna a Giulio Rapetti Mogol del Master Honoris Causa in Editoria e Produzione Musicale, conferito per il contributo fondamentale alla storia della popular music italiana. L’iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di IULM di affiancare alla formazione teorica esperienze concrete di crescita personale e professionale, puntando su interdisciplinarità, creatività e contaminazione tra saperi.