Inchiesta urbanistica, oggi gli interrogatori dei sei indagati

Si terranno oggi gli interrogatori dei sei indagati che rischiano gli arresti nella maxi inchiesta sull’urbanistica milanese. Gli interrogatori preventivi, davanti al gip Mattia Fiorentini al settimo piano del Palazzo di Giustizia milanese, andranno avanti

per tutto il giorno. In particolare, il primo a sedersi davanti al giudice, alle 9.45, sarà Giuseppe Marinoni, l’ex presidente della Commissione paesaggio, che rischia il carcere per corruzione, falso e induzione indebita. Per le 11.45 è invece fissato l’interrogatorio di Giancarlo Tancredi, l’ormai ex assessore alla Rigenerazione urbana, indagato anche lui per concorso in corruzione, falso e induzione indebita e per il quale i pm chiedono i domiciliari. Per le 12.45 quello di Federico Pella, l’ormai ex manager di J+S, accusato di corruzione (chiesto il carcere). Sempre di corruzione e pure di induzione indebita (richiesta di domiciliari) deve rispondere Manfredi Catella, Ceo di Coima, il cui interrogatorio è previsto alle 14. Mentre quello dell’altro imprenditore Andrea Bezziccheri di Bluestone (chiesto il carcere), anche lui indagato per corruzione, è in programma per le 15.

E l’interrogatorio di Alessandro Scandurra – ex numero due della Commissione paesaggio accusato di corruzione e falso – sarà l’ultimo. Tutti e sei si difenderanno, depositando memorie o rispondendo alle domande.

Non ci sono termini previsti per la decisione del giudice che, esclusi già i pericoli di inquinamento probatorio e fuga, dovrà decidere se accogliere o rimodulare le misure

cautelari richieste tenendo conto dell’eventuale pericolo di reiterazione del reato. La decisione non arriverà, comunque, prima della prossima settimana.