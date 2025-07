Children in Crisis sostiene l’istruzione per i bambini in difficoltà

MILANO (ITALPRESS) – L’educazione è uno dei diritti fondamentali di ogni bambino, eppure per milioni di minori nel mondo resta un sogno irrealizzabile: guerre, povertà, disastri naturali, sfruttamento e discriminazioni negano ogni giorno a tanti bambini l’accesso a una scuola sicura, a insegnanti preparati, a libri e spazi per apprendere. Per i più indifesi, quelli senza famiglia, in fuga da conflitti, vittime di abusi o costretti a lavorare, l’istruzione è spesso l’unica via di salvezza: frequentare la scuola non vuol solo dire imparare a leggere, scrivere e contare; l’educazione protegge, dà strumenti per difendersi, sviluppa la capacità di pensare, scegliere, sperare. Dove c’è scuola c’è sviluppo, pace, rispetto, dove c’è istruzione ci sono adulti consapevoli e comunità più giuste. “In Italia abbiamo diversi progetti: il più importante è l’Orchestra giovanile Pepita, nato 18 anni fa con l’obiettivo di formare ragazzi con un’istruzione musicale per dargli un motivo per stare insieme, imparare le regole e fargli scoprire uno strumento”, ha detto Barbara Bianchi Bonomi, presidente di Children in Crisis Italy Onlus, intervistata per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

