Addio a OZZY OSBOURNE, Leggenda dell’Heavy Metal

Una notizia che in fondo ci aspettavamo, anche se speravamo non arrivasse mai…

Il Principe delle Tenebre si è spento a 76 anni, ma il suo ricordo vivrà nella sua musicae nell’affetto del popolo del Rock. Un’icona inarrivabile, eppure uno di famiglia, per tutti noi…

OZZY OSBOURNE, nato John Michael Osbourne il 3 Dicembre 1948 e morto il 22 Luglio 2025 a Birmingham, rimarrà per sempre un protagonista di spicco e di grande influenza nel rock mondiale. Ha aperto e chiuso il suo cerchio nella sua città dove, geniale fino all’ultimo respiro, ha celebrato, seduto su un trono nero, la sua carriera e “il suo funerale da vivo”, nel concerto evento finale allo Stadio di Villa Park, pochi giorni fa, il 5 Luglio. Per scelta proprio a due passi dalla sua casa d’infanzia, ad Aston, dove era venuto al mondo. Accanto a lui i suoi amati Black Sabbath, la sua band solista, tanti amici / colleghi prestigiosi e il suo pubblico: eravamo tutti lì, chi sul palco, chi di fronte e chi via streaming, a rendergli grazie e tributargli doveroso omaggio. Stralunato ma felice, nella sua dimensione, si è poi lasciato andare, in pace con sé stesso e con il mondo intero del Rock. “Non avete idea di come io mi senta. Grazie dal profondo del mio cuore”,ha gridato ai sei milioni di persone sintonizzate col suo addio “Back To The Beginning”, che ha già raccolto 190 milioni di dollari devoluti in beneficenza e diventerà il suo canto del cigno (nero) di prossima uscita in multiformato.

“Non sono un modello da seguire, sono un fottuto pazzo!”, amava definirsi. Perché Ozzy le regole del gioco del Rock le ha riscritte di suo pugno, senza compromessi. Nato in una famiglia di operai, ha creduto nel suo sogno sin da ragazzino, quando ha mollato la scuola ma non ha mollato mai la presa della sua determinazione. Con i suoi BLACK SABBATH (a completare la line up Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward) sin dal 1968 ha sviluppato un sound unico, ispirato al blues ma più cadenzato, più rumoroso e più sinistro, con ricorrenti riferimenti all’occulto. Da pionieri paranoici, nel 1970 quei quattro loschi figuri capelloni tra i solchi del primo omonimo album epocale hanno inventato l’Heavy Metal, cambiando per sempre le loro vite e anche le nostre. Da lì in poi una carriera in ascesa costante e inarrestabile…

Licenziato dalla band nel 1978 e perso nel suo mondo, ma subito preso sotto l’ala protettrice di Sharon Arden, lungimirante figlia dell’ex manager e produttore discografico della band, Don Arden, nonché sua seconda moglie e figura cardine della sua rinascita e del suo nuovo percorso, Ozzy iniziò una brillante carriera solista con l’album “Blizzard of Ozz” (1980). Quel debutto conteneva l’inno classico “Crazy Train”, una dichiarazione d’intenti del suo nuovo viaggio folle senza freni, e emblema del sodalizio artistico incendiario conl’indimenticato chitarrista prodigio Randy Rhoads (purtroppo scomparso prematuramente in un incidente aereo a soli 25 anni nel 1982).

Una reputazione quella di Ozzy forgiata on the road attraverso esibizioni indimenticabili e imprevedibili quanto lui… come quella volta in cui durante un concerto avrebbe staccato a morsi la testa di un pipistrello vivo, scambiandolo erroneamente per un giocattolo lanciato sul palco da un fan, o quando ha sniffato formiche insieme ai compari di bisboccia Motley Crue per ingannare la noia tra uno show e l’altro. Perfino il suo abuso di alcol e droghe era leggenda, e lo portò a comportamenti oltre ogni limite. Nel 1989, si risvegliò in prigione, dopo essere stato arrestato per il tentato omicidio della moglie che, affiancandolo poi anche nel percorso di rehab, lo ha salvato una seconda volta. Nel documentario del 2020 “The Nine Lives of Ozzy Osbourne“, lei ha ricordato: “Gli ho detto: ‘Non ti denuncio. Non voglio tutti i tuoi soldi, ma se lo fai di nuovo, o ti uccido io o mi uccidi tu. Vuoi questo per i nostri bambini?'”. Anche Sharon ha sempre saputo toccare le corde giuste…

Negli anni ’90, la sua immagine selvaggia si ritrasformò di nuovo nel reality show(anch’esso pionieristico) “The Osbournes“, che, prodotto da MTV, ci apriva le porte della sua casa e della sua vita privata familiare, tra gag folli e tenerezza infinita: “Non sono l’Anticristo, sono solo un padre di famiglia“. In pochi lo sanno, ma l’amore per il piccolo e grande schermo di Ozzy, gli ha regalato anche una estrosa carriera parallela da attore e doppiatore (Morte a 33 Giri, Ghostbusters, Gnomeo e Giuliatta, tra gli altri).

Nel 2003 la lesione spinale in seguito a un incidente, aggravata nel 2019 da una caduta in casa a tarda notte, richiese diversi interventi chirurgici complessi. Nel 2020 la rivelazione della diagnosi di Parkinson che lo ha portato progressivamente al ritiro dalle scene, con sommo dispiacere. Perché lui viveva per la sua musica… Ci lascia un patrimonio artistico inestimabile da oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo, 9 opere da studio con i Black Sabbath e 12 da solista, più ovviamente una fucina di live.

“Saremmo tutti persone diverse senza Ozzy Osbourne e i Black Sabbath”, ha dichiarato commosso Phil Anselmo frontman dei Pantera. Molte le star, tra cui Ronnie Wood dei Rolling Stones e i Metallica, commosse per la scomparsa del Madman. Sui social media, il co-fondatore dei Black Sabbath, Tony Iommi, ha dichiarato di “non riuscire a trovare le parole”, aggiungendo che lui e gli altri membri della band hanno “perso un fratello”. Il bassista Terence “Geezer” Butler, ha aggiunto: “Addio caro amico mio, grazie per tutti questi anni, ci siamo divertiti un mondo insieme. Quattro ragazzi di Aston, chi l’avrebbe mai detto, eh?”. Elton John ha definito Osbourne “un caro amico e un grande pioniere che si è assicurato un posto nel pantheon degli Dei del Rock, una vera leggenda”. Il cantante Yungblud, che ha eseguito una toccante cover di “Changes” al concerto d’addio a Birmingham poche settimane fa, ha definito Osbourne una “Leggenda, non pensavo che te ne saresti andato così presto“. Il chitarrista dei Queen, Sir Brian May, ha affermato che “al mondo mancheranno la presenza unica e il talento intrepido di Ozzy”. Billie Joe Armstrong dei Green Day, ha pubblicato una foto del cantante su Instagram e ha scritto: “Senza parole. Ti amiamo Ozzy”. Sir Rod Stewart: “Ciao, ciao Ozzy. Dormi bene, amico mio. Ci vediamo lassù, più tardi possibile”. Henry Rollins, ex frontman dei Black Flag, ha affermato che è “raro che qualcuno possa essere così sinonimo di un genere musicale: tutti gli altri sono venuti dopo”. L’ex Van Halen, Sammy Hagar, tra i musicisti che si sono esibiti durante l’ultimo concerto, ha affermato che Osbourne “sarà sempre unico nel suo genere, una vera leggenda del rock”. Il “suo” chitarrista Zakk Wylde ha dichiarato commosso: “Grazie per aver benedetto il mondo con la tua gentilezza e grandezza. Hai portato luce in tante vite e reso il mondo un posto migliore. Cuor di Leone, ringrazio il Buon Dio ogni giorno per avermi messo sulla tua strada e averti portato nella mia vita. Ti amo Oz, per l’eternità e oltre”.

Osbourne lascia la moglie e sei figli, Aimee, Kelly, Jack, Jessica, Louis ed Elliot, più diversi nipoti… ma soprattutto lascia un vuoto incolmabile nella storia della musica.

