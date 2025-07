Proteste in piazza della Scala, tensione tra polizia e manifestanti

Momenti di tensione fuori da Palazzo Marino tra polizia in tenuta anti sommossa e manifestanti per chiedere le dimissioni di Sala che hanno partecipato ieri al presidio organizzato da Cub, Cambiare Rotta, Rifondazione comunista e Potere al Popolo.

I manifestanti, circa 50 persone, hanno tentato di entrare nella sede del Comune dopo che il sindaco Sala aveva finito il suo discorso in Consiglio comunale, in cui ha spiegato che

proseguirà fino a fine mandato. Si sono avvicinati all’ingresso del palazzo ma subito la polizia in tenuta anti sommossa si è schierata davanti al Comune impedendogli di entrare. Tra i due gruppi c’è stato solo un piccolo contatto, poi i manifestanti sono tornati in piazza e hanno proseguito il presidio per chiedere le dimissioni.