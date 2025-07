Ascovilo realizza il primo portale nazionale sull’enoturismo

Parte dalla Lombardia un progetto che punta a rivoluzionare l’enoturismo italiano: la realizzazione del primo grande portale nazionale interamente dedicato al turismo del vino.

A promuoverlo è Ascovilo – Associazione Consorzi Tutela Vini Lombardi, con una visione chiara: trasformare il digitale in uno strumento concreto di valorizzazione dei territori, delle esperienze e dei produttori. Alla guida del progetto, sul piano strategico Giovanna Prandini, Presidente di Ascovilo, e sul piano scientifico Roberta Garibaldi, nome di riferimento del turismo enogastronomico in Italia e all’estero, già CEO di ENIT e vicepresidente del Comitato Turismo OCSE.

“Il portale non sarà una semplice vetrina, ma un ecosistema digitale integrato, pensato per ispirare, informare e accompagnare il viaggiatore dalla scoperta alla prenotazione di esperienze autentiche – afferma Giovanna Prandini – Grazie a una struttura multicanale, accessibile e interattiva, sarà possibile esplorare cantine, itinerari, eventi e percorsi su misura, costruiti in base al proprio profilo di viaggiatore o wine lover. Il cuore della narrazione sarà proprio il territorio lombardo, scelto come laboratorio di lancio per sperimentare modelli innovativi di promozione turistica e coinvolgimento digitale”

Ogni area produttiva della regione sarà protagonista con il proprio carattere distintivo coinvolgendo inizialmente i 13 consorzi di Ascovilo ma con l’obiettivo di collaborare con altre regioni già a partire dal 2026 per rafforzare l’offerta e diventare ancora più attrattivi per i consumatori italiani ed i turisti stranieri. “Non basta monitorare l’offerta, è indispensabile curare la formazione di chi accoglie. Il progetto sarà anche un potente strumento per gli operatori del settore – spiega la Presidente Prandini- Ogni cantina potrà disporre di una pagina dedicata, con sistemi di contatto, prenotazione e promozione, oltre a una dashboard riservata per accedere a best practice, dati di mercato e documentazione utile”. L’integrazione con OTA verticali come Winedering, partner commerciale e tecnologico del progetto, permetterà di collegare le esperienze a un sistema di prenotazione già operativo e riconosciuto a livello internazionale. Il tutto sarà supportato da una solida infrastruttura tecnologica. I contenuti saranno prodotti in collaborazione con i Consorzi, enti locali, GAL, Strade del Vino insieme fungeranno da redazioni territoriali capaci di segnalare eventi, fornire materiali e co-creare sezioni specifiche.

Nei prossimi mesi il progetto entrerà nella fase operativa con la mappatura dell’offerta disponibile in Lombardia, la raccolta dei contenuti e la progettazione della mappa interattiva, fino allo sviluppo della piattaforma digitale. Il primo rilascio del portale è previsto entro fine 2025 per cogliere l’opportunità delle olimpiadi e paraolimpiadi invernali 2026. «Questo portale – afferma Roberta Garibaldi – rappresenta una grande opportunità per dare finalmente voce ai territori del vino italiano, raccontandoli con strumenti moderni, accessibili e in linea con le esigenze del viaggiatore contemporaneo. Non sarà un semplice sito web, ma un luogo digitale dove convergono esperienze, storie, relazioni e opportunità di crescita per tutto il comparto». Un’iniziativa che unisce il mondo digitale a quello produttivo, con la Lombardia in prima linea per guidare un nuovo modello di turismo del vino: più strutturato, più partecipato, più vicino ai territori. «La Lombardia si conferma laboratorio d’innovazione anche nel settore enoturistico, mettendo in rete le eccellenze dei nostri territori attraverso strumenti digitali concreti e accessibili. Questo progetto rappresenta un’opportunità strategica per valorizzare la filiera vitivinicola, rafforzare il legame tra vino e territorio e offrire alle imprese uno strumento moderno per promuoversi in Italia e all’estero. È un’iniziativa che parla di futuro, ma con radici profonde nella nostra identità agricola» – commenta l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi.