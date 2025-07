Urbanistica, Sala in consiglio comunale: “Se la maggioranza c’è io ci sono con passione”

“Tutto ciò che ho fatto nell’arco delle due sindacature è sempre, ed è sempre stato, esclusivamente nell’interesse per i cittadini e le cittadine. Non esiste una singola azione che possa essere attribuita al mio personale vantaggio, le mie mani sono pulite“: lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala intervenendo in Aula a Palazzo Marino sulla vicenda urbanistica che lo vede tra gli indagati.

“E’ un momento delicato per molti motivi, per tante persone che hanno creduto in questa avventura politica, sono giorni confusi in cui tutto sembra diventare oscuro”. “Proprio per questo – ha proseguito – vorrei cercare di essere chiarissimo”.

“Non intendo dare giudizi sull’operato della magistratura non posso evitare di raccontare la mia versione però non posso esimermi da rilevare un comportamento ricorrente in questo Paese che ritengo profondamente sbagliato. I media riferiscono che secondo la magistratura non sarebbe stato necessario notificarmi alcunché perché non è stato necessario svolgere attività di indagine per cui è prevista obbligatoriamente la partecipazione dell’indagato: lo capisco e lo accetto. Ma allora mi chiedo, essendo la magistratura l’unico organo preposto alla comunicazione di questi atti perché questa informazione è stata divulgata alla stampa? Chiedo a voi colleghi politici se c’ho continui a starvi bene chi governa o chi dice ambisce governare una città o un paese che indagini riservate diventino pubbliche?”.

“Ho segnalato il suo gesto ai vertici del suo partito, alla presidente Consiglio e a quello del Senato. Quello che mi hanno risposto me lo tengo per me. Se la forza politica a cui lei ha aderito, l’ennesima, le farà fare carriera vorrà dire che condivide e appoggia” questo comportamento “se non avverrà vorrà dire che il suo partito, che governa la nazione, a un minimo di rispetto istituzionale ci tiene”: lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala intervenendo in Consiglio comunale sulla vicenda urbanistica che lo vede tra gli indagati, rivolgendosi al consigliere di FdI Enrico Marcora che i giorni scorsi come ricordato dallo stesso Sala in Aula, ritrae il sindaco vestito “da galeotto”. L’intervento di Sala è stato più volte interrotto dallo stesso Marcora richiamato dalla presidente dell’Aula, Elena Buscemi.

“Sono più che mai motivato, con il vostro aiuto, a proseguire nell’incarico che i milanesi ci hanno dato”: lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala in Consiglio comunale rivolgendosi alla sua maggioranza. Le parole di Sala sono state seguite da un lungo applauso della maggioranza di centrosinistra.

“Se la maggioranza che mi sostiene c’è e c’è coraggiosamente con responsabilità e cuore, io ci sono, io ci sono con tutta la passione, con tutta la voglia, con tutto l’amore per questa città di cui sono capace”. Ha così concluso il suo discorso in aula il sindaco.

Subito dopo il sindaco ha preso la parola l‘assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi che ha rassegnato le dimissioni: “Ho rassegnato in data odierna le mie dimissioni dalla carica di assessore. Sono giunto a questa decisione sofferta perché ritengo che sia la migliore per affrontare gli sviluppi giudiziari, ma anche per rispetto per gli organi giudicati, il sindaco, i colleghi di giunta, i cittadini milanesi e consiglieri”.