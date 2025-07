Mondadizza Music Week, la grande musica classica unisce talento e territorio

Sei concerti tra le montagne della Valtellina: dal 30 luglio al 5 agosto torna la Mondadizza Music Week (MMW), contest di musica classica che unisce talento e territorio. “Mondadizza Music Week è, innanzitutto, un ‘contenitore’ di straordinarie opportunità per i giovani musicisti per emergere nel mondo della musica classica. È poi uno straordinario canale di promozione della cultura musicale e, infine, uno strumento di marketing territoriale. Ma, soprattutto, è un progetto culturale capace di vincere la sfida dei contenuti grazie alla qualità delle idee, all’innovazione e a un lavoro di regia che ha messo insieme pubblico e privato. Dopo sette edizioni, è oggi uno straordinario ‘generatore’ di nuova economia per l’Alta Valle, ma è anche una preziosa occasione per riappropriarsi di un territorio e per sentirsi comunità”. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha presentato questa mattina a Palazzo Pirelli la settima edizione della Mondadizza Music Week che si terrà nella piccola frazione di Sondalo (SO) in Alta Valtellina.

“La Mondadizza Music Week è una boccata d’ossigeno in un mondo attraversato da crisi e conflitti – ha sottolineato il Consigliere regionale Carlo Borghetti (PD) che ha sostenuto l’iniziativa -. Dopo sette anni, è diventata una tradizione che, attraverso una proposta musicale di qualità sempre maggiore, valorizza un territorio e sostiene i giovani talenti della musica classica che trovano in Lombardia un luogo in cui studiare, crescere e intraprendere una carriera di successo”. Enrica Ciccarelli, Presidente della Società dei Concerti, precisa che “l’obiettivo del progetto è valorizzare i giovani musicisti, che hanno l’occasione di misurarsi con il proprio talento, stimolare la crescita culturale, rafforzare il legame tra arte e paesaggio e promuovere un modello di turismo lento, consapevole e sostenibile”, mentre la Direttrice artistica della Mondadizza Music Week Eleonora Volpato sottolinea come Mondadizza sia “il luogo dove la musica si intreccia con la natura, dove i giovani artisti possono crescere, incontrarsi e farsi ascoltare. È una settimana intensa, che mette al centro talento e bellezza”.

Mondadizza Music Week, promossa dalla Fondazione “La Società dei Concerti” di Milano con il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia, di ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) e del Comune di Sondalo, prevede quattro concerti serali nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista a Mondadizza (mercoledì 30 luglio, venerdì 1° agosto, domenica 3 agosto e martedì 5 agosto) e due performance open air (giovedì 31 luglio e sabato 2 agosto). La novità di questa edizione è un concerto in alta quota che, per la prima volta, sarà ospitato dal Parco Nazionale dello Stelvio. L’altra novità è la performance dell’artista Luciano Ricetti che nel pomeriggio di domenica 3 agosto omaggerà il festival realizzando da un albero di recupero un’opera con la motosega ispirata al paesaggio e alla musica con la tecnica del wood carving che consiste nel creare sculture e opere d’arte rimuovendo materiale da un blocco di legno.

Il programma comprende i maggiori compositori dal Settecento al Novecento: da Maurice Ravel a Fryderyk Chopin, da Wolfgang Amadeus Mozart a Giacomo Puccini, fino a Dmitrij Šostakovič in occasione del 50° anniversario della sua morte. Protagonisti dei concerti saranno sei giovani talenti under 30: Sebastiano Benzing (pianoforte), Agatha Bocedi (arpa), Sofia Catalano (violino), Bianca Ghiraldi (soprano), Emma Guercio (pianoforte) e Clemente Zingariello (violoncello). I giovani musicisti prepareranno i programmi musicali con la supervisione di tre tutor di spessore internazionale: Enrico Bronzi (violoncello), Antonio Chen Guang (pianoforte) e Ivanna Speranza (soprano). Il primo concerto è in programma mercoledì 30 luglio alle 20.45 nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista a Mondadizza. La seconda esibizione è in programma giovedì 31 luglio alle 17.30 alla Cà de la Piera nell’affascinante borgo di Santa Marta a Sondalo, tra antiche case in pietra e stradine immerse nel verde. Terzo appuntamento venerdì 1° agosto alle 20.45 nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. Sabato 2 agosto alle 11.30 concerto open air all’Alpe Scala Piana, nel Parco Nazionale dello Stelvio, con arpa celtica, violino e voce. La Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista ospiterà il quinto concerto in programma. Domenica 3 agosto alle 20.45 i giovani musicisti si alterneranno in diverse formazioni cameristiche, tra virtuosismi, dialoghi musicali e intense emozioni. L’edizione 2025 della Mondadizza Music Week si chiuderà martedì 5 agosto alle 20.45 nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista con il concerto finale. Tutti i concerti saranno aperti da tre artisti valtellinesi, Matteo Baruffi, Gabriele Medde e BandaInsieme Sondalo, per sottolineare il legame tra il festival e il territorio.

Hanno partecipato alla presentazione della Mondadizza Music Week anche il Sindaco di Sondalo Ilaria Peraldini, il Presidente della Comunità Montana Alta Valtellina Francesco Cossi e il Direttore l’Ente Nazionale Parco dello Stelvio Franco Claretti.

Nell’occasione si svolta anche una breve esibizione musicale con la voce del soprano Ivanna Speranza accompagnata dall’arpa celtica di Agatha Bocedi.

Tutti i concerti sono a ingresso libero ed è previsto un servizio navetta gratuito su prenotazione (0342/801816) dal parcheggio Palù di Sondalo a Mondadizza. Info: APT Sondalo (email: info.sondalo@bormio.eu – Tel: 0342/801816).

Il programma completo dell’edizione 2025 del Mondadizza Music Week è sul sito della Fondazione “La Società dei Concerti”: www.soconcerti.it.