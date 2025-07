Lazio, Quintavalle “Prevenzione importante, agire quando si è sani”

ROMA (ITALPRESS) – Il direttore generale della Asl Rm1, Giuseppe Quintavalle, a margine della presentazione di “Un Consiglio in Salute”, il programma gratuito di prevenzione rivolto alla cittadinanza, evidenzia la sinergia con Consiglio regionale che c’è “da diverso tempo. Stiamo attivando insieme una campagna importante, ovvero avvicinare i nostri cittadini a un concetto importante che è la prevenzione. Agire quando siamo sani e non quando siamo già malati e bisognosi di cure ospedaliere. Questa fa parte di una delle 50 uscite del nostro truck. Vogliamo dire ai nostri concittadini di fidarsi del nostro servizio sanitario regionale perché ne vale la pena”. Quintavalle ricorda poi la data del 1 aprile, quando nasceranno le case della comunità: “La musica deve suonare in maniera differente perché non siamo più dei solisti, ma dobbiamo creare una orchestra e questo lo possiamo fare solo grazie ad ogni singola persona. Noi dobbiamo far capire alle persone che ci siamo, apriamo le porte e in ogni casa della comunità possiamo portare un modello, l’unico che potrà funzionare per fare aumentare la fiducia dei cittadini”, conclude.

