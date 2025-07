Cade in un burrone, muore pensionata nell’Oltrepò Pavese

Una pensionata di 73 anni, Maria Perelli, di Varzi (Pavia), è morta per le ferite riportate in una caduta accidentale in un burrone, avvenuta mentre con un’amica

di 67 anni stava facendo una passeggiata sabato sera nei boschi dell’Oltrepò Pavese.

Le due donne si trovavano insieme attorno alle 19 nella zona tra le località di Monteforte e Castellaro. Ad un certo punto la 67enne non ha più visto l’amica e ha chiamato il

112. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino, i vigili del fuoco e la Protezione civile della Comunità montana. Le ricerche, alle quali ha partecipato anche un elicottero dei

vigili del fuoco, si sono protratte anche nella notte con l’utilizzo delle fotoelettriche. Verso l’una è stato ritrovato, in un burrone, il corpo senza vita della 73enne. Non è escluso

che a provocare la caduta possa essere stato un malore accusato dalla donna.