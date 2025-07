Il Pd milanese conferma l’appoggio a Sala

“È stato un incontro costruttivo. Come delegazione abbiamo ribadito al sindaco l’appoggio e il sostegno del Pd. Abbiamo espresso le nostre priorità, confermando al sindaco la necessità di segnali di cambiamento per rispondere ai nuovi bisogni della città. Può essere un’occasione per ripartire, investendo sul confronto serrato con la città da parte di tutto il centrosinistra, dando priorità alle sfide più pressanti che hanno investito Milano: diritto all’abitare, direzione dello sviluppo urbanistico, accessibilità, equità e città pubblica”. Così in una nota il segretario del Pd di Milano, Alessandro Capelli, al termine del confronto con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in vista del consiglio comunale di domani in cui il sindaco Sala, indagato nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica, dovrà riferire in aula. Dopo l’incontro tra il sindaco Giuseppe Sala e il Pd trapela ottimismo sul futuro della giunta dopo le inchieste giudiziarie. L’accordo su come proseguire sarebbe vicino dopo la riunione in tardo pomeriggio a casa del sindaco.

Domani sarà Sala a spiegare la sua linea in Consiglio comunale ma trapela ottimismo da parte del partito su come è andato l’incontro. Ci sono più speranze che il primo cittadino decida di proseguire.

Per quanto riguarda il nodo di San Siro e della vendita il Pd ha ribadito il suo scetticismo a concludere l’operazione adesso, entro la fine di luglio. Sala si è preso del tempo per decidere e ci sarà probabilmente un nuovo confronto domani su questo tema. Il Pd ha ribadito che luglio non andrebbe bene come tempistica, quindi forse tutto slitterà a settembre