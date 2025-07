Urbanistica, Salvini: città ferma, i cittadini tornino a votare

Your browser does not support the video tag.

“Non commento le inchieste. Da milanese, prima che da ministro, sono preoccupato. Sarebbe opportuno che fossero i cittadini a poter tornare a esprimersi. A Sala e alla sinistra che non governa Milano da troppo tempo contesto l’immobilità. La città è ferma, invece di andare avanti torna indietro”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione del Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera al Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche, in riferimento all’inchiesta sull’urbanistica a Milano. Salvini ha detto che i milanesi devono “tornare a scegliere una nuova amministrazione, non per le inchieste da cui spero possano uscire tutti innocenti, ma chiedo che Milano torni a correre. Cosa che per colpa di Sala non sta facendo. Non vorrei che la sinistra si chiudesse nel fortino per paura di perdere le elezioni, i milanesi non possono andare avanti altri due anni con una città ferma”, ha concluso.

“Noi per Milano in questi due anni e mezzo al governo abbiamo fatto e dato di tutto. Stiamo investendo sulle metropolitane a Baggio, a Monza, guardate il villaggio olimpico. Certo non ero io in Comune questi due anni e mezzo, quindi non so se sia vera anche solo una parte di quello che è stato rilevato. Io dico al sindaco di fare quello che la coscienza gli dice di fare. Al di là dell’inchiesta, io mi aspetto che lunedì il sindaco parli ai milanesi di quello che non stanno facendo, per esempio lo stadio di San Siro è un piccolo esempio del nulla, gli anni persi. Milano non può permettersi di rimanere ferma perché altrimenti rimaniamo indietro con le altre capitali europee”, ha poi aggiunto il ministro dei Trasporti e leader della Lega.

Tornando sul provvedimento normativo in materia urbanistica, cosidetto ‘Salva Milano’ Salvini ha dichiarato: “Il ‘Salva Milano’ è finito nel nulla perché il PD ha cambiato idea. Fosse per me sarebbe già legge dall’anno scorso. Abbiamo fatto già diverse riunioni sul testo unico dell’edilizia e delle costruzioni, la regia è mia. La competenza è del nostro Ministero e stiamo lavorando al piano Casa Italia, al piano di edilizia residenziale comune. Stiamo lavorando su molti fronti, abbiamo fatto il Codice degli appalti”.