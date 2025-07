Inchiesta urbanistica, l’assessore Tancredi disponibile a dimettersi

L’assessore alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi, per cui la Procura di Milano ha

chiesto gli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione urbanistica, ha detto al sindaco Giuseppe Sala, anche lui indagato, di essere “disponibile” a dimettersi. Lo si

apprende da ambienti vicini all’assessore.

L’inchiesta sta scuotendo Palazzo Marino con una richiesta di arresti domiciliari per l’assessore Tancredi, e di carcere per Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra, presidente e vice della disciolta Commissione per il paesaggio, a cui si aggiunge l’iscrizione nel registro degli indagati del sindaco Giuseppe Sala.

Il sindaco lunedì prossimo sarà in aula in consiglio comunale.