Inchiesta urbanistica, la protesta in consiglio comunale

Tensione in consiglio comunale a Milano ieri, dopo gli ultimi sviluppi dell’inchiesta sull’urbanistica per cui è indagato anche il sindaco Sala e per cui i pm hanno chiesto gli arresti domiciliari per l’assessore Tancredi. L’opposizione si è presentata in aula con cartelli per chiedere le dimissioni di Sala. Assente il primo cittadino, che riferirà in consiglio lunedì prossimo.

Ci sono state contestazioni anche da parte del pubblico in aula alla giunta e al sindaco.

In aula seduti ai loro banchi, 9 dei 12 assessori della giunta. Assente Tancredi.

I consiglieri di Lega e Fratelli d’Italia hanno occupato per alcuni minuti il centro

dell’aula per mostrare i cartelli con la scritta ‘dimissioni’ e hanno appoggiato scatolini sui banchi per “il trasloco di Sala” di cui chiedono le dimissioni. Dal pubblico sono giunte

contestazioni, con buuu ripetuti e urla “a casa, a casa” e “avete rovinato la città”, vergogna”.

Mentre Lega e Fratelli d’Italia in Consiglio comunale hanno chiesto le dimissioni del sindaco Giuseppe Sala, il Pd e gli altri partiti della maggioranza hanno difeso il suo operato.

“Il Pd esprime con franchezza e determinazione il sostegno al sindaco Sala – ha spiegato in aula la capogruppo Beatrice Uguccioni -, che ha scoperto dai giornali di essere indagato ed è indecoroso. Noi siamo certi dell’integrità personale e dell’onestà amministrativa di Beppe Sala. Come gruppo abbiamo il massimo rispetto del lavoro della magistratura, consapevoli che per chi è garantista come noi ciò che conta sono le sentenze, che si scrivono non sui giornali o sui social ma in tribunale. Milano con l’impegno di tutta la coalizione è cresciuta in questi anni anche grazie alla determinazione di Beppe Sala”.