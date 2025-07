Gli effetti delle inchieste? Tre studentati nuovi non verranno realizzati a Milano

Di Fabio Massa

C’è del diabolico – e di bellissimo! – nell’attesa di Giorgia Meloni prima di pronunciare una parola sul caso dell’inchiesta di Milano. Aspetta che tutti vedano che per 24 ore la Schlein abbia taciuto, e così tutto il partito, locale e nazionale. Aspetta che Beppe Sala si agiti, ipotizzi le dimissioni. Poi, al Tg1, spara: garantismo. Un sindaco non si deve dimettere se raggiunto da un avviso di garanzia. Matteo Salvini, da sempre molto meno tenero su Milano perché più interessato, perché è la sua città che non è riuscito mai a conquistare, comunque è su una linea intermedia: garantisti sempre ma sarebbe meglio tornare alle urne. I livelli locali, invece, fuggono in avanti. Sbracano, urlano dimissioni, occupano l’aula. Lo avevo detto e scritto ieri. Si è garantisti tutti i giorni, come ha detto Fontana, non a caso un gran signore della politica. E si possono e si devono chiedere le dimissioni per valutazioni politiche ogni giorno del mandato di un sindaco, di un governatore, di un premier. Ma il giorno in cui i pm evocano il tintinnar di manette (evocano: perché di manette ancora non ce ne sono state), ecco proprio quel giorno le dimissioni non bisogna chiederle. Meloni più brava di tutti. Anche dei suoi.

Ma non è questa la notizia. La notizia è che Redo, e dunque la galassia di Fondazione Cariplo, e dunque l’attore principale che fa muovere le cose in città e in Regione, ha detto al ministero che no, i tre studentati non li farà. Eppure erano migliaia di posti letto calmierati per studenti. Eppure avevano già vinto la gara. Non li farà perché – udite udite – non sono arrivate in tempo le pratiche edilizie. Perché la giustizia non guarda in faccia a nessuno. Ma neanche la burocrazia, quando è sotto lo schiaffo della giustizia, in un meccanismo perverso che ha la stasi e il blocco come unico esito possibile.