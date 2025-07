Inchieste urbanistica, indagato anche il sindaco Sala

Anche il sindaco di Milano Beppe Sala è indagato nell’ambito delle inchieste sull’urbanistica

per le quali i pm hanno chiesto sei arresti: lo scrivono Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. Le ipotesi di reato, riportano i quotidiani, sono di false dichiarazioni su qualità proprie o di altre persone relativamente alla nomina del presidente della Commissione per

il paesaggio del Comune, Giuseppe Marinoni, e di induzione indebita a dare o a promettere utilità intorno al progetto del ‘Pirellino’ dell’architetto Stefano Boeri e dell’imprenditore

Manfredi Catella, presidente del gruppo Coima.

Ieri sera, dopo una giornata convulsa, Palazzo Marino aveva diffuso una nota con una breve dichiarazione di Sala in merito alle inchieste sull’urbanistica con la Procura che ha chiesto gli arresti domiciliari per il suo assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi. “Ritengo necessario avere un quadro più completo dei rilievi che stanno emergendo in queste ore. Posso solo dire che l’Amministrazione non si riconosce nella lettura che viene riportata”. Così Sala. “Da diversi mesi l’Amministrazione comunale ha intrapreso un percorso di riorganizzazione e ha assunto nuovi provvedimenti – ha aggiunto – gli ultimi accadimenti dovranno essere compresi e valutati perché non venga vanificato il

prezioso percorso intrapreso”.