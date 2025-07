Donna uccisa in Brianza, l’ex compagno in caserma

Una donna di origini peruviane, Geraldine Yadana Sanchez, 34 anni, è stata trovata morta in un’area dismessa a Macherio (Mb), a poca distanza da casa sua, intorno a mezzanotte. Sul suo corpo sono stati rilevati segni di strangolamento. Il suo ex compagno, dal quale

lei è fuggita dal Perù insieme ai due figli di 14 e 17 anni, è stato portato in caserma dai carabinieri per essere sentito. A dare l’allarme sono stati i due ragazzi, non vedendo rientrare la madre a casa.