Arrestato l’autore dello scippo dell’orologio da 300mila euro

La Polizia di Stato di Milano ha eseguito un fermo per rapina aggravaTA nei confronti di un uomo, un belga di 28 anni, con numerosi alias e senza fissa dimora, ritenuto responsabile della rapina, avvenuta l’altro ieri in viale Bligny, di un orologio dal valore di circa 300mila euro ad un cittadino turco.

Ieri sera, gli agenti della 6°Sezione della Squadra Mobile milanese hanno individuato in via Panfilo Castaldi, all’interno di un esercizio commerciale etnico, il 28enne, di origine franco algerina, ritenuto responsabile della rapina dell’orologio di lusso consumata la sera prima. La vittima, dopo aver fatto shopping tra le vie del quadrilatero della moda, in compagnia della figlia, stava ritornando in albergo e, prima di rientrare in albergo, è stato rapinato del suo orologio di lusso.

A seguito delle indagini con la quale sono state subito acquisite e visionate numerose immagini delle telecamere di videosorveglianza, i “falchi” hanno riconosciuto il giovane già controllato nei giorni precedenti durante un’attività di repressione dei reati predatori tra le vie dello shopping milanese. I poliziotti sono entrati all’interno del locale, si sono finti clienti e hanno bloccato il 28enne.