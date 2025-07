Musica live da record in Lombardia ma è lo sport a fare più spettatori

I concerti in Lombardia restano gli eventi con più guadagni complessivi, ma tra gli appuntamenti con maggior affluenza non ce n’è nemmeno uno. Nella top 5 delle singole manifestazioni che raccolgono il maggior numero di spettatori, infatti, si trovano solo eventi sportivi e fiere. È quanto emerge dai dati Siae 2024 relativi alla regione. Al primo posto tra i momenti con il più alto numero di partecipanti c’è la data del Gran Premio di Formula 1 di Monza, con 122.310 presenze, seguita da Eicma, con 112.274 biglietti staccati. Seguono le gare del 31 agosto della F1 (91.050 spettatori), la data del 10 novembre dell’Eicma (83.168) e il match Inter-Milan al Meazza del 22 settembre con quasi 82.864 tifosi. I concerti sono invece i più remunerativi con oltre 278 milioni di euro con 5.895.911 di spettatori. Seguono il calcio con 212 milioni (ma un numero più alto persone, che sono 6.693.757) e le serate in discoteca (108.346.553 incassati da 7.801.016 ingressi). Il teatro ha guadagnato 59 milioni di euro (da 3 milioni di spettatori), 5 in più rispetto al 2023 mentre scendono a 51 milioni i guadagni delle mostre, quasi 6 in meno rispetto l’anno prima (con oltre 4 milioni di biglietti venduti). In totale, gli eventi registrati da Siae in Lombardia hanno portato a una spesa di 923.739.052 euro.