Inchiesta urbanistica, chiesto l’arresto dell’assessore Tancredi e dell’immobiliarista Catella

La Procura di Milano ha chiesto 6 arresti, tra cui quelli di Giancarlo Tancredi, assessore alla

Rigenerazione urbana del Comune e di Manfredi Catella fondatore e ceo del gruppo Coima, in uno dei filoni dell’inchiesta sulla gestione dell’urbanistica.

I pm hanno proposto per Tancredi e un imprenditore i domiciliari, mentre

per un ex presidente e un membro della commissione paesaggio e altri 2 costruttori, il carcere. Le accuse a vario titolo sono corruzione e falso. Oggi, oltre a perquisizioni e acquisizioni, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf sta

notificando agli indagati, tra cui l’imprenditore Manfredi Catella per cui sono stati chiesti i domiciliari, la convocazione per gli interrogatori preventivi dal gip.

A Catella gli investigatori hanno notificato l’atto mentre stava per partire in aereo per un viaggio programmato. A suo carico sono state svolte perquisizioni.

Nella nuova indagine, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf sta effettuando anche acquisizioni di documenti, con un ordine di esibizione, negli uffici del Comune, oltre ad una serie di perquisizioni anche a carico di alcuni funzionari. Le perquisizioni, da quanto si è saputo, hanno riguardato anche l’abitazione e l’ufficio dell’assessore Giancarlo Tancredi.

Risulta indagato anche Stefano Boeri, l’archistar noto in tutto il mondo per il Bosco Verticale. E’ indagato senza richiesta di custodia cautelare e a suo carico sono state eseguite perquisizioni. Tra i progetti al centro del nuovo filone di indagini ci sarebbe anche la riqualificazione del Pirellino. Boeri è imputato in altri due procedimenti a Milano: per turbativa d’asta e false dichiarazioni per il caso della Biblioteca europea di informazione e cultura e per abuso edilizio sul progetto Bosconavigli.

“Il fenomeno indagato, legato ad alcuni profili di incontrollata espansione edilizia, ha assunto dimensioni di rilievo notevolissimo”. Lo scrive il procuratore di Milano Marcello Viola riferendosi alla indagine sulla gestione dell’urbanistica in città, in un nota in cui comunica le richieste dei pm dell’applicazione di 6 misure cautelari. Per spiegare l’entità del fenomeno Viola ha aggiunto che le indagini “hanno già portato nei mesi scorsi al sequestro preventivo di diversi cantieri” e a “misure cautelari personali”.