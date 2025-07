Il Leoncavallo ci rappresenta: uno Stato da commedia (all’italiana)

Di Fabio Massa

Ma siamo uno Stato oppure un palco per comici? Lo sgombero del Leoncavallo è stato posticipato per la 133esima volta. Intanto il ministero chiede agli occupanti 3 milioni di euro. Perché chiede agli occupanti 3 milioni di euro? Perché la proprietà ha ottenuto dal Tribunale che il ministero dell’Interno, che avrebbe dovuto sgomberare il centro sociale con la forza pubblica – ma non l’ha mai fatto – paghi a loro 3 milioni di euro. Concetto cristallino: qualcuno occupa la mia proprietà, io chiedo l’intervento dello Stato, lo Stato non interviene e dunque deve pagare, lo Stato si rivale su chi occupa. Il problema è che chi occupa lo fa per una questione ideologica che affonda negli ultimi 50 anni di storia milanese, e tutto si complica.

Io ricordo perfettamente gli annunci sui giornali durante l’era Pisapia: il Leonka sarebbe stato regolarizzato, con i Cabassi si sarebbe trovato un accordo. Ma l’operazione fu cecchinata da destra e da sinistra. Era stata tra l’altro portata avanti dall’allora vicesindaco De Cesaris, ora in prima linea tra i moderati renziani. Altri tempi. Comunque, non se ne fece nulla. Poi Sala, a novembre, dopo altre mille interlocuzioni, ha riaperto la porta a una regolarizzazione. Ma siamo a luglio, ed è tutto com