Quintavalle “Serve medicina proattiva per essere vicini ai cittadini”

ROMA (ITALPRESS) – “Sulla lista d’attesa io ho una mia personale idea, nel senso che il cittadino va preso in carico e quindi noi dobbiamo fare di tutto nel prossimo futuro per un potenziamento del territorio che non deve partire dal momento in cui la persona è malata, ma deve partire dal momento che la persona è sana, quindi con una medicina generale proattiva che si avvicina al cittadino”. Così il direttore generale della Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle, in un’intervista alla Italpress.

