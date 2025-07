Ormai è un labirinto: sul Meazza è giusto mollare la presa

Di Fabio Massa

L’ultima notizia sull’annosa vicenda dello stadio Meazza è che bisogna fare in fretta. Perché? Perché i rischi del tirare in lungo in una vicenda che già è arrivata alle calende greche sono moltissimi, a partire dai vincoli della Soprintendenza eccetera eccetera. Ma in generale – e non è la prima volta che lo scrivo – io trovo che andare avanti sul progetto San Siro sia un errore. Non perché la pensi come una certa parte della sinistra sinistra, oppositori veri che poi stanno pure in maggioranza (come Fedrighini, scandaloso). Per essere chiari: fosse per me si sarebbe dovuto abbattere tutto e ripensare l’intero quartiere. E stop. Ma non si può più fare. E il motivo è chiaro: siamo in fondo alla seconda sindacatura Sala, e il meccanismo feroce delle elezioni è già in moto, sebbene sottotraccia. Lo si vedrà con chiarezza nei prossimi giorni, con dei cambi in vista in società che hanno un grandissimo impatto sulla città. Lo si vede già oggi con le attenzioni della Procura frutto degli esposti. Con il continuo balletto sui giornali. Detto questo, su San Siro si è persa l’occasione (anche per colpa dei balbettii insopportabili delle squadre). Basta dirselo e concentrarsi sulle tante altre cose che comunque rimangono da fare in questi due anni. Tantissime. Le Olimpiadi, ovviamente, ma non solo. La giustizia sociale. La vicenda di Atm e il ripensamento dei trasporti. Il tema della casa. Non c’è bisogno, sullo stadio, di andare avanti a menare il can per l’aia. Il perché è semplice: più che il rischio che muoia il cane, è che alla fine a fare una brutta figura sia il padrone, ovvero la politica milanese.