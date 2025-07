Garlasco, gli esami sul tampone di Chiara confermano il Dna di un “Ignoto 3”

Gli esami sul tampone orofaringeo di Chiara Poggi analizzato nell’incidente probatorio

nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco hanno confermato che un campione appartiene a un uomo sconosciuto, ignoto 3.

Sui 5 prelievi, tre non hanno portato a nulla di utile, mentre gli altri due hanno individuato due cromosomi Y. Di questi uno è riconducibile a Ernesto Gabriele Ferrari, l’assistente di Dario Ballardini, il medico legale che nel 2007 effettuò l’autopsia. L’altro è privo di un nome e quindi è di un ignoto che, in questo caso, sarebbe il numero 3 e che fa escludere sia Sempio sia Stasi.

Su questa traccia genetica maschile ci sono interpretazioni diverse da parte dei consulenti. Per alcuni il profilo è “netto, completo, robusto e con 22 marcatori” e non ha identità, per altri, tra cui Luciano Garofano, l’allora comandante dei Ris nominato dalla difesa di Sempio, sarebbe un mix tra quello di Ferrari e di un’altra persona sconosciuta in quantità minime. “La spiegazione più logica, e non di parte – sostiene l’ex generale dell’Arma – è che sia una contaminazione che è avvenuta prima del prelievo, maneggiando quella garza” che sarebbe stata utilizzata per raccogliere materiale dalla bocca di Chiara per poi confrontarlo con le tracce emetiche sulla scena del crimine. Una “contaminazione” che, a suo dire, boccia la tesi di “un secondo uomo: andranno di certo alla ricerca di un fantasma”.

Nel caso in cui, ancora una volta non si riesca a dare la paternità a quel profilo, si procederà a estendere i tamponi a coloro che un tempo erano stati scartati. Dato che per ora non ci sarebbe compatibilità con i ragazzi che frequentavano la casa dei Poggi, ogni strada è percorribile: si va dai dipendenti delle pompe funebri, ai soccorritori della croce rossa che è intervenuta il 13 agosto del 2007.