“Figlie Selvagge” , la leggenda delle streghe di Benevento

Benevento, 1630. Abitano i boschi, conoscono le erbe e sanno curare, ma gli uomini le chiamano streghe. Cinzia Giorgio in “Figlie selvagge” scava nella leggenda delle streghe di Benevento, restituendo alle janare del Sannio la voce che è stata loro negata: quella di donne sapienti, e per questo perseguitate, che hanno celebrato la vita.

Bianca attraversa il bosco col fiato in gola per tornare a casa. Conosce a menadito il sentiero, eppure avverte una presenza tra gli alberi: qualcuno la sta seguendo, ne fiuta

nell’aria il sentore sgradevole. Non deve cedere alla paura, si dice, anche se proprio lì vicino sono state aggredite delle ragazze, e del vero colpevole non c’è traccia. Anzi, in città serpeggia la convinzione che siano state le janare, donne che – come lei,

sua madre e sua sorella Maria – vivono ai margini di Benevento, conoscono i segreti delle piante e li usano per curare i malati.

Per il protomedico della città, Pietro Piperno, le janare sono creature del diavolo: streghe, insomma, contro cui invoca l’intervento della Chiesa. La sua ossessione per loro si nutre del desiderio, non corrisposto, che prova per Maria. Così, quando lei sparisce,

Bianca si troverà da sola a cercare la verità sul mistero della sua scomparsa. Anche lei è in pericolo ma è determinata a inseguire un destino di libertà e d’amore con un’unica e potente arma a disposizione: la sorellanza.

