Estate, Telefono Donna sempre attivo per le vittime di violenza

Anche nei mesi estivi di luglio e agosto, periodo spesso critico per le donne vittime di violenza domestica, Telefono Donna Italia conferma la piena operatività di tutti i suoi servizi, attivi 24 ore su 24, sette giorni su sette. L’associazione, da oltre trent’anni al fianco delle donne, rinnova così il proprio impegno in un momento dell’anno in cui i fattori di rischio aumentano in modo significativo.

Secondo i dati ISTAT, il 31,5% delle donne italiane tra i 16 e i 70 anni ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. L’ambiente domestico si conferma come il luogo più a rischio, dove nella maggior parte dei casi gli abusi vengono perpetrati da partner o ex partner. Durante i mesi estivi tale rischio può acuirsi ulteriormente: la sospensione delle attività scolastiche e quotidiane, la riduzione dei contatti con l’esterno e la prolungata coabitazione con l’aggressore generano condizioni particolarmente critiche. La distanza da amici, parenti e reti di supporto rende più difficile per le vittime chiedere aiuto o anche solo manifestare il proprio disagio. In questo contesto, non solo aumentano gli episodi di violenza, ma si manifestano con maggiore gravità.

Telefono Donna Italia rimane al fianco di chi subisce violenza sette giorni su sette, anche quando le città si svuotano, i negozi chiudono e le reti amicali si allentano, mettendo a disposizione una rete strutturata ad attivazione immediata di ascolto, accoglienza e supporto.

“La violenza non si ferma durante l’estate, anzi, si intensifica”, afferma Stefania Bartoccetti, fondatrice e Coordinatrice Responsabile di Telefono Donna Italia. “Per questo motivo, come ogni anno, non interrompiamo il nostro lavoro che prosegue con cura, attenzione e impegno esattamente come durante il resto dell’anno. Restare attive e presenti significa offrire non solo un rifugio, ma anche una possibilità concreta di salvezza. È nei momenti di maggiore solitudine che una voce dall’altra parte del telefono può fare la differenza”.

Telefono Donna Italia – Sede centrale

Piazza Ospedale Maggiore, 3 – Milano (c/o Ospedale Niguarda)

Tel. 02 6444 3043 / 02 6444 3044 (servizio attivo H24)

Email: info@telefonodonna.it

Sito web: www.telefonodonna.it