Dazi, Benifei “Accordo necessario, ma l’Ue dimostri schiena dritta”

BRUXELLES (ITALPRESS) – “L’impegno europeo per trovare un accordo con gli Stati Uniti entro il 1° agosto è necessario, ma l’Unione europea deve dimostrare di avere la schiena dritta. È per questo che avremmo già voluto vedere il primo pacchetto di contromisure approvato, per dimostrare che l’Europa può rispondere”. Lo ha detto l’europarlamentare del Partito Democratico, Brando Benifei, parlando dei dazi da Bruxelles. “Una guerra commerciale fra le due sponde dell’Atlantico non conviene a nessuno – ha aggiunto -. Dal Parlamento europeo restano comunque dei dubbi sulla strategia troppo morbida che alcuni governi, tra cui quello Meloni, stanno perseguendo. L’accordo resta possibile ed è fondamentale, ma l’Unione europea deve anche dimostrare di saper colpire chi oggi ci sta attaccando”.

