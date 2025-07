Accerchiati e rapinati da un gruppo di “maranza”, 6 arresti

Due ventenni sono stati accerchiati da un gruppo di “maranza” in via Varesina a Milano, fuori da un hotel in cui avevano preso alloggio. Sono stati aggrediti e rapinati dal gruppo di giovani, tutti egiziani, uno dei quali ha estratto una pistola. Gli altri, nel frattempo, li spintonavano per prendere loro una collana e un cappello di marca dal valore di 300 euro. Le vittime hanno chiamato la Polizia che, poco distante, ha individuato il gruppo. I due ragazzi rapinati hanno riconosciuto gli aggressori e sei, tutti di età intorno ai 18 anni, sono stati arrestati dagli agenti per rapina, mentre il sedicenne è stato portato in questura per essere identificato. In una borsa sono stati trovati la pistola, risultata una scacciacani, due scatole di munizioni a salve, oltre 2mila euro e un passamontagna. Il possessore della pistola ha una condanna per rapina del 2023. Un altro aveva un tirapugni. Oltre a essere arrestati i due sono anche stati denunciati per il possesso delle armi.