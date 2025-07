Italia seconda al mondo per export di formaggi

ROMA (ITALPRESS) – Cresce nel primo trimestre del 2025 il settore lattiero caseario e l’Italia diventa il secondo esportatore mondiale di formaggi, dopo la Germania. Sono questi i principali dati messi in luce dall’ultimo rapporto di ISMEA. I consumi interni crescono e migliora anche la dinamica dei prezzi all’origine. Sul fronte del commercio estero, nel 2024 l’Italia si è resa protagonista di uno storico sorpasso su Paesi Bassi e Francia, con un record di oltre 5 miliardi. In forte espansione le vendite verso USA e Regno Unito. Le esportazioni del comparto hanno continuato a crescere nel primo trimestre 2025. Anche i consumi domestici registrano segnali positivi: nel periodo gennaio-aprile la spesa delle famiglie per prodotti lattiero-caseari è aumentata del 7%, con una crescita nei volumi trainata da formaggi e yogurt, mentre prosegue il calo degli acquisti di latte alimentare. Riguardo alle prospettive, si rileva una maggiore fiducia tra gli allevatori, sostenuta dalla dinamica dei prezzi. Più cauta invece l’industria di trasformazione, che segnala un lieve calo degli ordini e preoccupazioni legate alla domanda estera e al contesto geopolitico.

abr/azn