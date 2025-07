Incendio al campo nomadi di via Bonfadini

E’ stato spento ieri sera l’incendio divampato in tarda mattinata nel campo nomadi, dismesso e ridotto a una discarica, di via Bonfadini nella zona sud di Milano. I vigili del fuoco, intervenuti attorno alle 13.30 di ieri, hanno completato in serata le procedure di messa in sicurezza. Il rogo ha causato una colonna alta e densa di fumo visibile a chilometri di distanza con il rischio di disagi per la circolazione aerea su Linate e per quella ferroviaria che passa da Rogoredo.

“Non sono critiche” le concentrazioni di inquinanti causate dal rogo. E’ quanto hanno appurato i tecnici del dipartimento di Milano di Arpa Lombardia. Il rogo, si legge in una nota dell’Arpa, ha coinvolto diverse tipologie di rifiuti, anche Raee e carcasse di automobili, accatastati all’interno. I tecnici hanno effettuato le verifiche sulla qualità dell’aria tramite strumentazione portatile, in base alla direzione del vento, nei pressi del quartiere Calvairate, in zona viale Molise, via Toffetti, via Varsavia e via Lombroso. “Presenti gli inquinanti tipici della combustione le cui concentrazioni non sono critiche, perché si disperdono in forma gassosa in atmosfera”, si legge nella nota.