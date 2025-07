Incendiata un’installazione alla Triennale, arrestato il piromane

Un’installazione realizzata per l’esposizione internazionale della Triennale di Milano, la Balena di Jacopo Allegrucci, è stata data alle fiamme stamani. Il gigantesco cetaceo in cartapesta azzurra era stato realizzato per la mostra cominciata il 13 maggio. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del Fuoco. Gli agenti della Polizia poco dopo hanno individuato il piromane. L’uomo, un33enne egiziano senza fissa dimora, è stato arrestato. All’arrivo dei poliziotti si stava allontanando e alcuni passanti lo hanno indicato agli agenti che l’hanno fermato. Prima di lasciarsi portare in auto ha proferito frasi sconnesse. Una volta in questura è stato arrestato.

*Notizia aggiornata