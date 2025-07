Fontana: “La Pedemontana elimina il Milanocentrismo”

“Questa infrastruttura è tra le più attese del nostro territorio, non ci sono dubbi. Sono almeno 50 anni che si parla della Pedemontana come di un’infrastruttura

che servirà innanzitutto a eliminare il milanocentrismo di tutte le infrastrutture. Finalmente non si dovrà andare a Milano per andare in qualunque altra parte della Lombardia o dell’Italia”. Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana nel suo intervento durante l’incontro dal titolo “Autostrada Pedemontana Lombarda, l’opera e il territorio” a

Palazzo Lombardia a Milano.

“Collega territori di grandissima rilevanza, raccoglie tutto il traffico della produttiva Brianza e riuscirà a collegare più rapidamente il più grande hub aeroportuale di questo Paese, ovvero l’aeroporto di Malpensa” ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia. “Un’infrastruttura fondamentale per il futuro del nostro territorio e del Paese. Ma le infrastrutture sono anche un mezzo per sviluppare le economie. La crescita

delle economie è strettamente legata alla crescita delle infrastrutture”.

In Brianza sono aperti i cantieri per la realizzazione delle tratte della nuova autostrada, che attraverserà le province di Como, Varese, Milano, Monza e Brianza.

“La prima parte di questa grande infrastruttura viene costantemente apprezzata dagli utilizzatori e considerata una delle migliori che gli stessi percorrono. Sarà un’infrastruttura

assolutamente sostenibile: terranno conto delle esigenze del territorio e dell’ambiente, del tentativo di essere meno impattante possibile, ma anche degli aspetti economici e sociali

che non possono prescindere quando si parla di sostenibilità” ha concluso Fontana.