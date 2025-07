Dazi, Tajani “Competenza comunitaria e non nazionale”

ROMA (ITALPRESS) – Sui dazi “ricordo che la competenza è comunitaria e non nazionale. Noi possiamo fare una politica commerciale, decidere quali prodotti esportare ma le regole sono frutto di accordi tra Ue e USA. Noi abbiamo una strategia del commercio per rinforzare la nostra presenza in mercati dove siamo già forti, penso al Messico, Canada, India, Giappone, Indonesia, ci sono tantissimi Paesi dove possiamo svolgere un ruolo da protagonisti”. Così Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari Esteri, a margine della presentazione del nuovo Comitato Scientifico di Enel Foundation. “Il rapporto con gli USA – aggiunge – non è legato a un presidente o ad una scelta politica degli USA. Siamo due facce dell’Occidente, abbiamo un legame secolare che unisce Ue e USA ed è impossibile sostituirli visto che sono il nostro principale alleato fuori dall’Ue. Questo vale per l’Italia ma vale anche per tutta l’Ue”. “Poi ci sono altri paesi che sono interlocutori, ma non esiste la possibilità di sostituire gli USA con la Cina, è un periodo ipotetico dell’irrealtà. Il mercato cinese è interessante ma è un’altra cosa”, aggiunge.

