Dazi, von der Leyen “Stop a contromisure ma continueremo a prepararci”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Gli Stati Uniti ci hanno inviato una lettera con misure che entrerebbero in vigore in assenza di una soluzione negoziata, motivo per cui estenderemo la sospensione delle nostre contromisure fino all’inizio di agosto”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Bruxelles con il presidente indonesiano, Prabowo Subianto.

“Allo stesso tempo continueremo a prepararci per le contromisure.

Siamo quindi pienamente preparati. Il secondo e il terzo elemento sono sempre molto importanti. Il secondo elemento è diversificare le nostre relazioni commerciali. Quindi l’accordo politico sul libero scambio con l’Indonesia rappresenta oggi una pietra miliare e dimostra che stiamo cercando nuovi mercati. Il terzo elemento, ovviamente, è lavorare sul mercato unico stesso. Approfondire il mercato unico”, ha aggiunto. La presidente ha poi spiegato che “abbiamo un approccio con un doppio binario, questo è molto importante: siamo sempre stati molto chiari sul fatto che preferiamo negoziare, questo resta il caso e useremo il tempo che abbiamo fin al primo agosto. Riguardo al secondo binario, fin dall’inizio abbiamo lavorato e ora siamo pronti a rispondere con le contromisure, siamo preparati per questo, possiamo rispondere con le contromisure. L’approccio a doppio binario funziona, perchè siamo preparati”.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-