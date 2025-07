Tpl, a Monza in servizio i primi bus elettrici

Your browser does not support the video tag.

Il sistema della mobilità urbana monzese prosegue il suo sviluppo anche attraverso la transizione energetica del trasporto pubblico: è stato presentato oggi in piazza Trento e Trieste a Monza, dove ha sede il comune, il primo dei tre bus elettrici di NET, società del Gruppo ATM che gestisce il trasporto urbano di Monza, che da domani prenderanno servizio in città sulla linea urbana Z206 Ospedale San Gerardo – Via della Robbia. “Il rinnovo del parco mezzi in città è un tassello importante di un piano più ampio che ripensa il futuro della mobilità a Monza. Stiamo lavorando per offrire ai residenti e a chi raggiunge la città per lavoro, studio o svago un servizio efficiente e più attento alla qualità dell’aria. Acquistare mezzi elettrici è ormai un passaggio obbligato di tutte le amministrazioni pubbliche, sia per i motivi ambientali. cioè zero emissioni. sia perché i mezzi elettrici comportano poi dei vantaggi dal punto di vista delle persone trasportate, dell’accessibilità, e della sicurezza nei confronti degli stessi autisti e dello stesso personale. Entro il 2026 sostituire un terzo del parco mezzi viaggiante”, ha detto il sindaco di Monza Paolo Pilotto. I nuovi mezzi, con una capienza di 86 passeggeri e un’autonomia di più di 400 km, dispongono di due postazioni riservate alle carrozzine per disabili, sono equipaggiati con sistemi di videosorveglianza in tempo reale e hanno mirror cam al posto degli specchietti retrovisori tradizionali, per migliorare la visibilità e la sicurezza di guida degli autisti. Oltre ai primi tre bus che entreranno in servizio domani, è previsto l’arrivo di altri 12 nuovi mezzi, per un totale di 15 bus. A questo rinnovo si aggiungono 11 bus elettrici che entreranno nella flotta di Autoguidovie portando a 26 il totale dei nuovi mezzi in città. “Stiamo mettendo in servizio tre bus elettrici, nei primi mesi del 2026 saranno quindici, e questo ci consentirà di abbassare in maniera importante l’età media dei mezzi pubblici di Monza. Chiaramente con un occhio alla sostenibilità, parliamo di un’elettrificazione totale del parco, e quindi di circa duemila tonnellate in meno di Co2 di emissioni”, ha infine dichiarato il presidente di NET Francesco Manzulli.