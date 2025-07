Seveso, truffano anziana fingendosi operatori della banca

Cinque persone, tutte di nazionalità italiana e di età compresa tra i 22 e i 57 anni, residenti tra le province di Napoli, Caserta e Brindisi, sono state denunciate dai carabinieri per truffa aggravata in concorso ai danni di una 70enne residente a Seveso (Monza), alla quale avrebbero sottratto circa 20 mila euro con la scusa di salvarla da una frode bancaria. Le indagini sono iniziate proprio con la denuncia della donna, lo scorso aprile, che ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da un presunto operatore bancario che l’ha convinta a effettuare cinque bonifici per preservare il capitale a seguito di presunti tentativi di accesso fraudolento al suo conto corrente. Attraverso un’accurata analisi documentale e l’esame dei flussi finanziari, i carabinieri sono riusciti a risalire ai cinque indagati. Si tratta di soggetti già noti alle forze dell’ordine per reati analoghi.