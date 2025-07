Lodi, aggredisce gli agenti e viene fermato con il taser

Mentre i poliziotti tentavano di portarlo in Questura a Lodi per notificargli gli atti relativi a una rapina, ha dato in escandescenze aggredendoli e minacciando un agente con una grossa pietra raccolta da terra. Per questo motivo un nigeriano 28enne è stato arrestato anche tramite l’utilizzo di un taser. L’uomo ha precedenti di polizia per vari reati tra cui rapina, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto a fornire le proprie generalità. Lo scorso 28 giugno, nella piazza del Duomo, sempre a Lodi, aveva lanciato pietre in direzione di chi si stava esibendo su un palco. colpendo una ragazza di 16 anni causandole alcune ferite mentre una settimana dopo ha commesso una rapina.