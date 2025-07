Inchiesta Ars, De Luca “Non abbiamo timori, no a caccia alle streghe”

MESSINA (ITALPRESS) – Nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, Cateno De Luca è tornato a parlare degli ultimi risvolti legati all’inchiesta all’Ars che vede indagati il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e l’assessora Elvira Amata. “Non abbiamo mai indirizzato le nostre risorse con quelle finalità che oggi la Procura sta valutando. Noi non abbiamo alcun timore, è fondamentale però che da questo punto di vista la politica non esca distrutta. Non è pensabile che si apra una fase di moralismo e caccia alle streghe accomunando tutti in quel Parlamento”, ha detto il leader di Sud Chiama Nord.

