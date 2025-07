Incendio a Milano in casa di un’accumulatrice seriale, nessun ferito

Un incendio in appartamento si è verificato questa notte a causa delle masserizie di una donna accumulatrice seriale, all’interno di una casa di edilizia popolare a Milano. I soccorsi nell’edificio di proprietà dell’Aler in via Moretto da Brescia hanno riguardato sia l’appartamento della donna, una 58enne seguita psicologicamente dall’ospedale Sacco di Milano, al al primo piano, sia le case di svariati altri residenti, alcuni molto anziani e con difficoltà a deambulare, a causa del fumo. Le operazioni di soccorso si sono concluse questa mattina verso le 7 dopo aver messo in sicurezza gli occupanti e dopo la bonifica dell’area. Non si registrano feriti o intossicati.